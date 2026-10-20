ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 146,4 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
AI Analyse
ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ABB von 95 auf 91 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. KI-Zweifel hätten den Kurs belastet, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch. Das dritte Quartal sei aber dynamisch verlaufen, was zu einem historischen Rekord-Auftragseingang, einer verbesserten operativen Margenqualität und einer höheren Jahresprognose geführt habe. Der Experte rät dazu, die aktuelle Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
71,84 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Bernstein Research
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|DZ BANK
|15:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
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|Bernstein Research
|20:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
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|DZ BANK
|27.04.26
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|DZ BANK
|30.01.26
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|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|15:06
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|11:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research