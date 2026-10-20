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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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77,60 EUR +0,98 EUR +1,28 %
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77,52 EUR +0,62 EUR +0,81 %
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Marktkap. 146,4 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
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WKN 919730

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ISIN CH0012221716

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Symbol ABLZF

AI Analyse

DZ BANK

ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen

20:51 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
77,60 EUR 0,98 EUR 1,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ABB von 95 auf 91 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. KI-Zweifel hätten den Kurs belastet, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch. Das dritte Quartal sei aber dynamisch verlaufen, was zu einem historischen Rekord-Auftragseingang, einer verbesserten operativen Margenqualität und einer höheren Jahresprognose geführt habe. Der Experte rät dazu, die aktuelle Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 18:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
71,84 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20:51 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
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