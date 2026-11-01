International Consolidated Airlines Aktie
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Marktkap. 22,7 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,66%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group anlässlich der Insolvenz der spanischen Fluggesellschaft Plus Ultra mit einem Kursziel von 555 Pence auf "Outperform" belassen. Profitablere Airlines mit solideren Bilanzen ? vor allem die kapitalstarke IAG-Tochter Iberia ? seien nach wie vor am besten aufgestellt, um von den Schwierigkeiten schwächerer Fluggesellschaften zu profitieren, schrieb Alex Irving am Montag./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 21:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
5,55 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,55 £
|Abst. Kursziel*:
21,92%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|International Consolidated Airlines Outperform
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|International Consolidated Airlines Overweight
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