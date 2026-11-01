CTS Eventim Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 5,95 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der bullische Ausblick bis 2030 liege über den Markterwartungen, schrieb Bernd Klanten am Montag in seiner Rückschau auf den Kapitalmarkttag. Die Ziele hingen aber stark vom späteren Verlauf ab./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 02:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
63,95 €
|Abst. Kursziel*:
56,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
62,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,38%
|
Analyst Name:
Bernd Klanten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|18:11
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|18:11
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|18:11
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08.11.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.22
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.21
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|06.11.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK