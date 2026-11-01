Barclays Capital

CTS Eventim Overweight

18:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CTS Eventim von 98 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der bullische Ausblick bis 2030 liege über den Markterwartungen, schrieb Bernd Klanten am Montag in seiner Rückschau auf den Kapitalmarkttag. Die Ziele hingen aber stark vom späteren Verlauf ab./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 02:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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