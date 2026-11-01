NVIDIA Aktie
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Marktkap. 2,75 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
AI Analyse
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nvidia von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 200 US-Dollar belassen. Analyst Stacy A. Rasgon begründete die Kehrtwende nach einer Abstufung der Aktien vor nur elf Tagen mit der Rückkehr Jensen Huangs auf den Chefposten beim KI-Chipgiganten. Mit Blick auf die fundamentale Lage rund um Künstliche Intelligenz sei er weiterhin positiv gestimmt, schrieb der Experte in seinem Kommentar am Montag./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 15:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 15:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gguy / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 200,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 164,01
|Abst. Kursziel*:
21,94%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 164,53
|Abst. Kursziel aktuell:
21,56%
|
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 220,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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