DEUTZ Aktie
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Marktkap. 1,84 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 2,12%
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Symbol DEUZF
AI Analyse
DEUTZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutz nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die Stellungnahme des Motorenbauers gehe auf die meisten wertrelevanten Kritikpunkte von Ningi ein, schrieb Mira Wiegratz in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DEUTZ AG
Zusammenfassung: DEUTZ Buy
|Unternehmen:
DEUTZ AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
14,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,70 €
|Abst. Kursziel*:
88,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
86,86%
|
Analyst Name:
Mira Wiegratz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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