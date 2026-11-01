CEWE Stiftung Aktie
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Marktkap. 745,37 Mio. EURKGV 12,27 Div. Rendite 2,89%
WKN 540390
ISIN DE0005403901
Symbol CEWCF
AI Analyse
CEWE StiftungCo Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Cewe von 126 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volker Bosse erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie das Kursziel für den Fotodienstleister auf Basis der Kodak-Moments-Übernahme, die große Chancen mit sich bringe. Außerdem verwies er auf die gestärkte Finanzlage, einhergehend mit Potenzial für eine Sonderdividende. Wegen erwarteter Einmaleffekte erweitert er sein Bewertungsmodell nun bis 2028./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CEWE
Zusammenfassung: CEWE Stiftung Buy
|Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
144,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
105,40 €
|Abst. Kursziel*:
36,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
110,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,91%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
148,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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