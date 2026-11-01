DZ BANK

Evonik Halten

13:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach den von BASF beendeten Übernahmebemühungen entfalle die Übernahmeprämie, und die eigenständige Wertentwicklung des Spezialchemiekonzerns stehe im Vordergrund, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das verbleibende Aufwärtspotenzial der Evonik-Aktie hänge nun stärker von den Umsetzungsrisiken der geplanten Desinvestitionen und Effizienzsteigerungen ab./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 10:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 11:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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