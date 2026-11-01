Evonik Aktie
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Marktkap. 8,53 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
AI Analyse
Evonik Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach den von BASF beendeten Übernahmebemühungen entfalle die Übernahmeprämie, und die eigenständige Wertentwicklung des Spezialchemiekonzerns stehe im Vordergrund, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das verbleibende Aufwärtspotenzial der Evonik-Aktie hänge nun stärker von den Umsetzungsrisiken der geplanten Desinvestitionen und Effizienzsteigerungen ab./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 10:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 11:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Halten
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
18,29 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
18,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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