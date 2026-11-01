Bernstein Research

Sanofi Outperform

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi anlässlich der angekündigten Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Outperform" belassen. Der Deal sei strategisch sinnvoll und dürfte das Anlegervertrauen in die Absichten des neuen Sanofi-Vorstandschefs stärken, schrieb Justin Smith am Dienstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 07:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 07:51 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com