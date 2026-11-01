Sanofi Aktie
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Marktkap. 101,2 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi anlässlich der angekündigten Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Outperform" belassen. Der Deal sei strategisch sinnvoll und dürfte das Anlegervertrauen in die Absichten des neuen Sanofi-Vorstandschefs stärken, schrieb Justin Smith am Dienstag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 07:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 07:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Outperform
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
90,24 €
|Abst. Kursziel*:
21,90%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
90,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,83%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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