Deutsche Bank Aktie
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Marktkap. 52,53 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
AI Analyse
Deutsche Bank Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Das Marktumfeld für Banken sollte positiv bleiben, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Steigende Zinsen und ein etwas höheres Wirtschaftswachstum in Europa bedeuteten Rückenwind für die Banken. Er sieht die Deutsche Bank ideal positioniert, um von einer steigenden Kreditnachfrage in Deutschland und höheren Anleiheemissionsvolumina zu profitieren./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Kaufen
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
30,18 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
30,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dr. Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|15:51
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:51
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
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|17.11.26
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|28.04.23
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|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
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|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.