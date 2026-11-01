CANCOM Aktie
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Marktkap. 525,66 Mio. EURKGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
AI Analyse
CANCOM SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. Im kommenden Jahr dürfte das IT-Unternehmen durch mehr KI-Beratungs- und Implementierungsprojekte die Zusammensetzung der Umsätze aufwerten, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Eine verbesserte interne Projektabwicklung durch KI-Agenten steigere zudem die operative Effizienz und unterstützt die Entwicklung der Marge./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Kaufen
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
19,26 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
19,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Armin Kremser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CANCOM SE
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
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|DZ BANK
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|DZ BANK
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|Deutsche Bank AG
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