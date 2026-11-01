DZ BANK

CANCOM SE Kaufen

14:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. Im kommenden Jahr dürfte das IT-Unternehmen durch mehr KI-Beratungs- und Implementierungsprojekte die Zusammensetzung der Umsätze aufwerten, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Eine verbesserte interne Projektabwicklung durch KI-Agenten steigere zudem die operative Effizienz und unterstützt die Entwicklung der Marge./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE