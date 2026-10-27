Cancom: Prognosesenkung trübt die Perspektiven

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Cancom senkt wegen der anhaltenden Investitionszurückhaltung seiner Kunden die Umsatzprognose, hält aber an den Ergebniszielen fest. Ob das für die Aktie schon Entwarnung bedeutet, steht auf einem anderen Blatt.

Der IT-Dienstleister Cancom hat aufgrund der anhaltenden Investitionszurückhaltung seiner Kunden die Umsatzprognose für 2026 gesenkt. Statt 1,75 bis 1,85 Mrd. Euro werden nun nur noch 1,65 bis 1,75 Mrd. Euro erwartet. Die Ergebnisziele lässt das Management dagegen unverändert: Das EBITDA soll 110 bis 130 Mio. Euro und das EBITA 55 bis 75 Mio. Euro erreichen. Im dritten Quartal sank der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 2,8 Prozent auf 412 Mio. Euro. Das EBITDA ging um 11,1 Prozent auf 24,1 Mio. Euro zurück und das EBITA sogar um 19,4 Prozent auf 10,8 Mio. Euro. Als Gründe nennt Cancom längere Entscheidungsprozesse und Projektverschiebungen, insbesondere im Workplace-Geschäft. Die abgesenkte Jahresprognose erscheint zwar am unteren Ende gut erreichbar, da dies keinerlei Wachstum gegenüber dem Schlussquartal 2025 erfordert. Für einen nachhaltigen Kursaufschwung wäre aber eine substanzielle Geschäftsbelebung erforderlich, die sich aktuell nicht abzeichnet. Insofern ist bei der Cancom-Aktie erst einmal Vorsicht geboten.

Die vollständige Unternehmensmeldung finden Sie hier: zum Artikel

Cancom leidet unter der Zurückhaltung seiner Kunden, Matador dagegen vor allem unter dem schlechten Ruf seiner Branche. Ein genauerer Blick auf das Portfolio legt nahe, dass dies zu Unrecht geschieht: zum Artikel

Cancom hat seine Quartalszahlen bereits vorgelegt, bei Deutz stehen sie noch aus. Ein ungewöhnliches Signal aus der Führungsetage lässt allerdings schon jetzt auf ein gutes Ergebnis hoffen. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.428 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 24.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 27.10.26 um 10:07 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel