Sanofi Aktie
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Marktkap. 101,2 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mit der Übernahme des Biotechnologie- und Pharmaunternehmens Insmed schließe Sanofi die Wachstumslücke für die Zeit nach dem Blockbuster-Medikament Dupixent, schrieb Trung Huynh am Dienstag. Angesichts eines hohen Kaufpreises müssten die Franzosen mit Insmed jedoch auch liefern./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 07:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 07:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Sector Perform
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
91,47 €
|Abst. Kursziel*:
-12,54%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
92,63 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,63%
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|14:51
|Sanofi Sector Perform
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|11:31
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:21
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|10:11
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|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
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|14:51
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:21
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:21
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets