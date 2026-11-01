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15:26 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Ionos von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Neunmonatsbericht hat aus unserer Sicht durch Rekordkundenwachstum, Momentum bei KI-Produkten und starkes Cloud-Wachstum überzeugt", schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Er berücksichtigte zudem das Restrukturierungsprogramm in seinem Bewertungsmodell./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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