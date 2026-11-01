IONOS Aktie
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Marktkap. 4,56 Mrd. EURKGV 16,18 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOSDF
AI Analyse
IONOS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Ionos von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Neunmonatsbericht hat aus unserer Sicht durch Rekordkundenwachstum, Momentum bei KI-Produkten und starkes Cloud-Wachstum überzeugt", schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Er berücksichtigte zudem das Restrukturierungsprogramm in seinem Bewertungsmodell./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Kaufen
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
34,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
34,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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