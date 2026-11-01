Sartorius vz. Aktie
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Marktkap. 18,11 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
AI Analyse
Sartorius vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius von 273 auf 312 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Segment Produkte und Dienstleistungen für Labore habe sich im dritten Quartal außerordentlich gut entwickelt, schrieb Delphine Le Louet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Genau darauf komme es gegenwärtig an. Die Aktie sei folglich ein klares Muss mit Blick auf das kommende Anlagejahr./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
312,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
295,00 €
|Abst. Kursziel*:
5,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
295,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,66%
|
Analyst Name:
Delphine Le Louet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
310,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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