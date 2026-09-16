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Sartorius vz. Aktie

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273,50 EUR +13,10 EUR +5,03 %
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Marktkap. 16,39 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
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WKN 716563

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ISIN DE0007165631

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AI Analyse

RBC Capital Markets

Sartorius vz Sector Perform

15:21 Uhr
Sartorius vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
273,50 EUR 13,10 EUR 5,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Tochter Stedim habe die Erwartungen erfüllt, doch die Laborsparte (LPS) sei positiv aufgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung des dritten Quartals. Insgesamt wirkten die Ergebnisse solide./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Sector Perform

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
278,20 €		 Abst. Kursziel*:
-20,92%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
273,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,56%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
279,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

15:21 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
15:16 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
15:16 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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12.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

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EQS Group EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Alexandra Gatzemeyer, Acquisition of 4,268 preferrence shares as a share-based compensation component upon fulfillment of the relevant contractual condition.
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