Tesla Aktie
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Marktkap. 1,25 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
AI Analyse
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 425 auf 430 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bis zum Jahr 2040 dürften seiner Basisannahme zufolge in den USA rund 600.000 Robotaxis unterwegs sein, schrieb Joseph Spak in einer Studie am Dienstag. Unter dem Strich könne das Robotaxi-Geschäft für Tesla auf dem Heimatmarkt 80 Milliarden US-Dollar wert sein; das entspräche 22 Dollar je Aktie./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 03:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 430,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 376,47
|Abst. Kursziel*:
14,22%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 384,17
|Abst. Kursziel aktuell:
11,93%
|
Analyst Name:
Joseph Spak
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 420,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
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|22.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
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|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|17:56
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.11.26
|Tesla Neutral
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|19.11.26
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|16.11.26
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