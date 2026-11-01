Schneider Electric Aktie
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Marktkap. 133,39 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
AI Analyse
Schneider Electric Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 355 Euro belassen. Die Franzosen gälten als einer der Hauptprofiteure der globalen Trends Elektrifizierung, Industrieautomatisierung und KI-Infrastruktur, schrieb Robert Czerwensky in einer Studie am Dienstag. Er rechnet auch fu?r 2027 aufgrund der intakten Wachstumstreiber, mehrerer Übernahmen und dynamischer Absatzmärkte mit einem anhaltenden Umsatzplus, einer weiteren Ergebnisverbesserung sowie mit steigenden Margen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Kaufen
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
226,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
228,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
334,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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