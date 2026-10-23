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AI Analyse

RBC Capital Markets

Schneider Electric Outperform

08:11 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktie sei seit der Bekanntgabe der PTC-Übernahme um etwa 25 Prozent gefallen, was Befürchtungen hinsichtlich einer Verwässerung des Wachstumspotenzials im Bereich Rechenzentren und Risiken im Zusammenhang mit KI-Software widergespiegelt habe, schrieb Mark Fielding am Samstag. Er hält den Deal aber für sinnvoll und sieht im Rechenzentren-Geschäft nach wie vor gute Chancen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 17:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
320,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
229,45 €		 Abst. Kursziel*:
39,46%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
232,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,52%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
333,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

08:11 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
21.10.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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