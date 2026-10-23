Schneider Electric Aktie
Marktkap. 136,25 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
AI Analyse
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktie sei seit der Bekanntgabe der PTC-Übernahme um etwa 25 Prozent gefallen, was Befürchtungen hinsichtlich einer Verwässerung des Wachstumspotenzials im Bereich Rechenzentren und Risiken im Zusammenhang mit KI-Software widergespiegelt habe, schrieb Mark Fielding am Samstag. Er hält den Deal aber für sinnvoll und sieht im Rechenzentren-Geschäft nach wie vor gute Chancen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 17:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
229,45 €
|Abst. Kursziel*:
39,46%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
232,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,52%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
333,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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