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Symbol TSLA

AI Analyse

Barclays Capital

Tesla Overweight

13:51 Uhr
Tesla Overweight
Aktie in diesem Artikel
Tesla
340,90 EUR 8,05 EUR 2,42%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 370 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Gesprächsthema Nummer Eins sei momentan die mögliche Verschmelzung mit SpaceX, schrieb Dan Levy am Montag. Elon Musk selbst habe die Überlegung auf den Telefonkonferenzen nach den Quartalsberichten beider Unternehmen klar bestätigt. Damit würde wohl ein deutlicher Bewertungsaufschlag für Tesla einhergehen, so Levy. Die Anlagestory lebe allerdings nicht nur davon. Denn das Kerngeschäft laufe rund und der Bereich Robotaxi komme in Gang./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Overweight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 372,22		 Abst. Kursziel*:
20,90%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 381,06		 Abst. Kursziel aktuell:
18,09%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 423,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

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