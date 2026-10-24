Tesla Aktie
Marktkap. 1,31 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
AI Analyse
Tesla Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 370 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Gesprächsthema Nummer Eins sei momentan die mögliche Verschmelzung mit SpaceX, schrieb Dan Levy am Montag. Elon Musk selbst habe die Überlegung auf den Telefonkonferenzen nach den Quartalsberichten beider Unternehmen klar bestätigt. Damit würde wohl ein deutlicher Bewertungsaufschlag für Tesla einhergehen, so Levy. Die Anlagestory lebe allerdings nicht nur davon. Denn das Kerngeschäft laufe rund und der Bereich Robotaxi komme in Gang./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Overweight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 450,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 372,22
|Abst. Kursziel*:
20,90%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 381,06
|Abst. Kursziel aktuell:
18,09%
|
Analyst Name:
Dan Levy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 423,57
*zum Zeitpunkt der Analyse
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