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AI Analyse

UBS AG

Tesla Neutral

11:21 Uhr
Tesla Neutral
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 391 US-Dollar belassen. Joseph Spak sprach am Donnerstag von einem überwiegend positiven Zwischenbericht. So hätten das Ergebnis je Aktie und die bereinigte Bruttomarge im Elektroautogeschäft die Konsensschätzungen übertroffen. Die überraschend positive Barmittelentwicklung verdanke sich niedrigeren Investitionen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 391,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 386,47		 Abst. Kursziel*:
1,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 367,29		 Abst. Kursziel aktuell:
6,46%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 405,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

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