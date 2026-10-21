Tesla Aktie
Marktkap. 1,31 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
AI Analyse
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 391 US-Dollar belassen. Joseph Spak sprach am Donnerstag von einem überwiegend positiven Zwischenbericht. So hätten das Ergebnis je Aktie und die bereinigte Bruttomarge im Elektroautogeschäft die Konsensschätzungen übertroffen. Die überraschend positive Barmittelentwicklung verdanke sich niedrigeren Investitionen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 391,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 386,47
|Abst. Kursziel*:
1,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 367,29
|Abst. Kursziel aktuell:
6,46%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 405,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
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