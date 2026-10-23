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AI Analyse

Warburg Research

Bechtle Buy

11:26 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Bewertung von Bechtle mit "Buy" und einem Kursziel von 47 Euro aufgenommen. Der Kurs habe stagniert, das Geschäft des IT-Dienstleisters allerdings nicht, schrieb Yannik Siering in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Bewertung deutlich unter den Niveaus der Vergangenheit werde den Chancen nicht gerecht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,20 €		 Abst. Kursziel*:
33,52%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
36,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,91%
Analyst Name:
Yannik Siering 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

11:26 Bechtle Buy Warburg Research
20.10.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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