Bechtle Aktie
Marktkap. 4,5 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Bewertung von Bechtle mit "Buy" und einem Kursziel von 47 Euro aufgenommen. Der Kurs habe stagniert, das Geschäft des IT-Dienstleisters allerdings nicht, schrieb Yannik Siering in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Bewertung deutlich unter den Niveaus der Vergangenheit werde den Chancen nicht gerecht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,20 €
|Abst. Kursziel*:
33,52%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
36,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,91%
|
Analyst Name:
Yannik Siering
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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