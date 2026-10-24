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Symbol SPCX

AI Analyse

Bernstein Research

SpaceX Outperform

08:31 Uhr
SpaceX Outperform
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
131,66 EUR 0,22 EUR 0,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SpaceX von 248 auf 268 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Ausbau der KI-Kapazitäten auf der Erde sowie Unternehmensbreitband kämen noch zur Fantasie rund um KI-Rechenzentren im Erdorbit hinzu, schrieb Douglas Harned am Montag. Der Experte rechnet mit einem rasanten Wachstum der KI-Kapazitäten auf der Erde und hob dabei den erwarteten Preis je verkauftem Watt an Rechenleistung für 2027 an. Gleichzeitig geht er aber von höherem Investitionsbedarf aus und senkte zudem den KI-Bewertungsmultiplikator im Aktienmodell, um dem jüngsten Branchenrücksetzer Rechnung zu tragen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Outperform

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 268,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 147,49		 Abst. Kursziel*:
81,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 147,57		 Abst. Kursziel aktuell:
81,61%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 282,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

08:31 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
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