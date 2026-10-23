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Novartis Aktie

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Marktkap. 253,34 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
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AI Analyse

UBS AG

Novartis Neutral

11:36 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
138,10 EUR 3,10 EUR 2,30%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Die Wirksamkeit des MS-Mittels Remibrutinib habe die Erwartungen in den REMODEL-Studien leicht enttäuscht, schrieb Matthew Weston am Montag. Sie sei im Vergleich schwächer als bei Fenebrutinib von Roche. Das Sicherheitsprofil sei allerdings sauber und der Verlauf der Behinderungsprogression ermutigend./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
127,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,88%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,65 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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