Novartis Aktie
Marktkap. 253,34 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Die Wirksamkeit des MS-Mittels Remibrutinib habe die Erwartungen in den REMODEL-Studien leicht enttäuscht, schrieb Matthew Weston am Montag. Sie sei im Vergleich schwächer als bei Fenebrutinib von Roche. Das Sicherheitsprofil sei allerdings sauber und der Verlauf der Behinderungsprogression ermutigend./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
116,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
127,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,88%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,65 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|11:36
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:41
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:36
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:41
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:41
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG