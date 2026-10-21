SpaceX Aktie
Marktkap. 1,79 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
AI Analyse
SpaceX Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SpaceX nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal von 100 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der KI-Bereich habe stark von der Vermietung von Rechenleistung und der Starlink-Expansion profitiert, schrieb Markus Leistner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sehr hohe Investitionen belasten hingegen den freien Cashflow. Eine Megafusion mit Tesla werde immer wahrscheinlicher, ergänzte er./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Verkaufen
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
$ 161,72
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
$ 162,87
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 279,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|17:46
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|UBS AG
|17:46
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:36
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
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|SpaceX Buy
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|SpaceX Outperform
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