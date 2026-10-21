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Symbol SPCX

AI Analyse

UBS AG

SpaceX Buy

17:46 Uhr
SpaceX Buy
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SpaceX von 210 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. SpaceX werde den hohen Erwartungen weiterhin gerecht, schrieb John C. Hodulik am Mittwoch nach den Zahlen des KI- und Raumfahrtkonzerns. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Buy

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 162,48		 Abst. Kursziel*:
41,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 162,87		 Abst. Kursziel aktuell:
41,22%
Analyst Name:
John C. Hodulik 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 279,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

17:46 SpaceX Buy UBS AG
17:46 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:36 SpaceX Verkaufen DZ BANK
14:26 SpaceX Overweight Barclays Capital
13:46 SpaceX Outperform Bernstein Research
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