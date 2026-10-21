SpaceX Aktie
Marktkap. 1,79 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
AI Analyse
SpaceX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SpaceX von 210 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. SpaceX werde den hohen Erwartungen weiterhin gerecht, schrieb John C. Hodulik am Mittwoch nach den Zahlen des KI- und Raumfahrtkonzerns. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Buy
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 230,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 162,48
|Abst. Kursziel*:
41,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 162,87
|Abst. Kursziel aktuell:
41,22%
|
Analyst Name:
John C. Hodulik
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 279,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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