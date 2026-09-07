Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,57 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
AI Analyse
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 884 auf 892 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für Meta dürfte nun ein Zyklus beginnen, in dem sich die Investitionen auszahlten, schrieb Stephen Ju am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Social-Media-Konzerns. Die seit drei Jahren getätigten Investitionen in KI-Modelle schlügen sich nun sowohl in einer stärkeren kurzfristigen Werbeleistung als auch in einer beschleunigten Einführung von KI-Produkten nieder./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Meta
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 892,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 647,37
|Abst. Kursziel*:
37,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 643,23
|Abst. Kursziel aktuell:
38,68%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 870,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|08:21
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:46
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|14:11
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|13:46
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|12.05.22
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|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|30.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.