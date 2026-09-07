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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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AI Analyse

UBS AG

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

19:46 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
572,70 EUR -49,10 EUR -7,90%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 884 auf 892 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für Meta dürfte nun ein Zyklus beginnen, in dem sich die Investitionen auszahlten, schrieb Stephen Ju am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Social-Media-Konzerns. Die seit drei Jahren getätigten Investitionen in KI-Modelle schlügen sich nun sowohl in einer stärkeren kurzfristigen Werbeleistung als auch in einer beschleunigten Einführung von KI-Produkten nieder./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Meta

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 892,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 647,37		 Abst. Kursziel*:
37,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 643,23		 Abst. Kursziel aktuell:
38,68%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 870,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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