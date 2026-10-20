DAX 25.506 -0,5%ESt50 6.129 -1,3%MSCI World 4.943 -0,2%Top 10 Crypto 10,85 +0,8%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 72.921 -2,6%Euro 1,1202 -0,3%Öl 111,8 +2,8%Gold 4.084 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

FUCHS Aktie

Kaufen
Verkaufen
FUCHS Aktien-Sparplan
45,76 EUR -0,30 EUR -0,65 %
STU
finanzen.net zero
FUCHS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5,57 Mrd. EUR

KGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E5D6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E5D64

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FUPPF

AI Analyse

DZ BANK

FUCHS SE VZ Kaufen

14:41 Uhr
FUCHS SE VZ Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
45,76 EUR -0,30 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs SE von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal seien stark ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Schmierstoffhersteller den Jahresausblick erhöht./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Kaufen

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
45,68 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
45,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

14:41 FUCHS Kaufen DZ BANK
20.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Minus
dpa-afx Schmierstoffhersteller Fuchs erhöht erneut Prognose - starkes Quartal
Dow Jones FUCHS-Aktie im Aufwind: Starke Q3-Zahlen sorgen für höheren Ausblick 2026
EQS Group EQS-Adhoc: FUCHS SE: Vorläufiges Ergebnis für die ersten 9 Monate 2026 über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026
finanzen.net MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich mittags im Plus
EQS Group EQS-Adhoc: FUCHS SE: Preliminary results for the first 9 months of 2026 exceed expectations and EBIT forecast for 2026 raised
EQS Group EQS-DD: Fuchs SE: RUDOLF FUCHS SE & Co KG, buy
EQS Group EQS-News: FUCHS SE and Mercedes-Benz announce extension to strategic business partnership 
EQS Group EQS-News: FUCHS announces grand opening of Americas Technology Center in Massachusetts
EQS Group EQS-News: Production facility of FUCHS joint venture ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM Saudi-Arabia severely damaged – no injuries
EQS Group EQS-News: FUCHS reports strong first half of 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Correction of a release from 22/07/2026, 20:08 CET/CEST - FUCHS SE: Preliminary results for the first half of the year ahead of expectations and increase in the EBIT forecast for 2026
EQS Group EQS-Adhoc: FUCHS SE: Preliminary results for the first half of the year ahead of expectations and increase in the EBIT forecast for 2026
RSS Feed
FUCHS SE VZ zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.