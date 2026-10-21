SAP Aktie
Marktkap. 232,63 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
AI Analyse
SAP SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die gute Geschäftsdynamik halte an, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Doch dem starken Auftragsbestand stünden höhere Forschungs- und Entwicklungskosten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) gegenüber./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible
Zusammenfassung: SAP Neutral
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
201,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
207,70 €
|Abst. Kursziel*:
-3,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
215,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,56%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
219,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|SAP Neutral
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|SAP Neutral
|UBS AG
|13:26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|10:46
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:16
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|10:46
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:16
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|14:01
|SAP Neutral
|UBS AG
|08:01
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG