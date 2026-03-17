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RBC Capital Markets

Roche Outperform

20:01 Uhr
Roche Outperform
Aktie in diesem Artikel
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Dies geht aus einer Analyse von Trung Huynh vom Donnerstag hervor./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Outperform

Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
400,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
392,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
392,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,01%
Analyst Name:
Trung Huynh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
375,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

20:01 Roche Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
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