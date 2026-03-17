RBC Capital Markets

Roche Outperform

20:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Dies geht aus einer Analyse von Trung Huynh vom Donnerstag hervor./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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