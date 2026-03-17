Roche Aktie
Marktkap. 336,2 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN A424UK
ISIN CH1499059983
Symbol RHHVF
Roche Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Dies geht aus einer Analyse von Trung Huynh vom Donnerstag hervor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 11:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Outperform
|Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
400,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
392,10 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
392,10 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,01%
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
375,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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|Deutsche Bank AG
|12.03.26
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|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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