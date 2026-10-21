DAX 25.645 +1,4%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.954 +0,6%Top 10 Crypto 11,03 +1,5%Nas 26.728 +1,2%Bitcoin 75.510 +2,2%Euro 1,1233 +0,0%Öl 109,0 +0,2%Gold 4.133 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

SpaceX Aktie

Kaufen
Verkaufen
SpaceX Aktien-Sparplan
144,44 EUR +13,56 EUR +10,36 %
STU
162,23 USD +14,30 USD +9,67 %
BTT
finanzen.net zero
SpaceX jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,79 Bio. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A42D4F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US84615Q1031

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SPCX

AI Analyse

RBC Capital Markets

SpaceX Outperform

18:11 Uhr
SpaceX Outperform
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
144,44 EUR 13,56 EUR 10,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Ken Herbert am Mittwoch zu den Zahlen für das dritte Quartal. Einmal mehr habe SpaceX eine positive Quartalsentwicklung hingelegt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:59 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Outperform

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 225,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 163,53		 Abst. Kursziel*:
37,59%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 162,23		 Abst. Kursziel aktuell:
38,69%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 279,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

18:11 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
18:11 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
17:46 SpaceX Buy UBS AG
17:46 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:36 SpaceX Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu SpaceX

finanzen.net Nach Abverkauf Siemens Energy-Aktie erholt sich kräftig: Sollten Anleger jetzt zugreifen oder lieber warten? Siemens Energy-Aktie erholt sich kräftig: Sollten Anleger jetzt zugreifen oder lieber warten?
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt SpaceX-Ziel von 240 auf 500 Dollar - 'Overweight'
finanzen.net Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 mit Zuschlägen
finanzen.net NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus
finanzen.net Skepsis für die Eutelsat-Aktie: Wie SpaceX die Schwächen der Wachstumsziele offenlegt
finanzen.net SpaceX und Tesla prüfen Fusion mit über 30.000 Bitcoin: Bitcoin auf Wochenhoch bei 83.400 Dollar
dpa-afx Konzernchef Elon Musk bestätigt: Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss - Aktien ziehen an
finanzen.net SpaceX-Aktie freundlich: Schwarze Zahlen - EU fordert volle Starlink-Dienste für Ukraine
dpa-afx AIXTRON, Infineon und Co. im Fokus: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas
RSS Feed
SpaceX zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.