SpaceX Aktie
Marktkap. 1,79 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
AI Analyse
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Ken Herbert am Mittwoch zu den Zahlen für das dritte Quartal. Einmal mehr habe SpaceX eine positive Quartalsentwicklung hingelegt./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 225,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 163,53
|Abst. Kursziel*:
37,59%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 162,23
|Abst. Kursziel aktuell:
38,69%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 279,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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