Eni Aktie
Marktkap. 80,58 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
AI Analyse
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe erneut starke Zahlen vorgelegt, schrieb Joshua Stone am Freitag. Über die Rohstoffpreise hinaus bleibe auch die operative Dynamik stark./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,09 €
|Abst. Kursziel*:
18,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Eni Buy
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|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Sector Perform
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|20.10.26
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