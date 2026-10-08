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Eni Aktie

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Marktkap. 70,63 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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WKN 897791

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AI Analyse

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

13:51 Uhr
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
25,08 EUR 0,33 EUR 1,31%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Biraj Borkhataria passte am Freitag seine Schätzungen für den Ölkonzern vor den Zahlen für das dritte Quartal an. Dabei berücksichtigt er die Geschäftsberichte von Wettbewerbern sowie die schwächeren Raffineriemargen gegen Ende des dritten Jahresviertels./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
24,70 €		 Abst. Kursziel*:
13,34%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
25,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,67%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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