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Eni Aktie

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Marktkap. 75,64 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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WKN 897791

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AI Analyse

RBC Capital Markets

Eni Sector Perform

11:36 Uhr
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
26,36 EUR 0,25 EUR 0,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Seine Prognosen für den Nettogewinn und den operativen Cashflow des Ölkonzerns lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Sector Perform

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
26,36 €		 Abst. Kursziel*:
6,20%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
26,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,24%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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