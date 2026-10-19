Eni Aktie
Marktkap. 75,64 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
AI Analyse
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Seine Prognosen für den Nettogewinn und den operativen Cashflow des Ölkonzerns lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
26,36 €
|Abst. Kursziel*:
6,20%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
26,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,24%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Eni S.p.A.
|11:36
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:36
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)