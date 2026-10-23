Eni Aktie
Marktkap. 76,94 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
AI Analyse
Eni Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach Quartalszahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria hob am Freitag die dank des Raffineriegeschäfts überraschend starke Geschäftsentwicklung, die Ausweitung der Aktienrückkäufe und die Sonderdividende hervor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 02:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Sector Perform
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
27,30 €
|Abst. Kursziel*:
2,56%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
27,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,13%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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