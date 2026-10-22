TotalEnergies Aktie
Marktkap. 185,61 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
AI Analyse
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria rechnet mit einem Quartalsüberschuss von 9,2 Milliarden US-Dollar und sieht sich damit über dem Konsens von 8,9 Milliarden, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht am Donnerstagmorgen schrieb./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
82,73 €
|Abst. Kursziel*:
2,74%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
83,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,31%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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