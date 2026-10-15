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Symbol TTE

AI Analyse

UBS AG

TotalEnergies Buy

11:56 Uhr
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Eckdaten des Energiekonzerns zum dritten Quartal seien stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte daraufhin seine Gewinnschätzungen und liegt damit weiterhin deutlich über dem Analystenkonsens./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 09:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,56 €		 Abst. Kursziel*:
11,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,15%
Analyst Name:
Henri Patricot 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:56 TotalEnergies Buy UBS AG
15.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
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06.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
29.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
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