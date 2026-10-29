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TotalEnergies Aktie

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85,43 EUR +1,28 EUR +1,52 %
STU
95,40 USD +1,37 USD +1,46 %
BTT
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Marktkap. 186,69 Mrd. EUR

KGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 850727

ISIN wurde kopiert
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ISIN FR0000120271

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Symbol TTE

AI Analyse

RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

08:01 Uhr
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
85,43 EUR 1,28 EUR 1,52%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Totalenergies von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem dritten Quartal seine Schätzungen für den Ölkonzer. Er bezog dabei auch seine aktuellen Ölpreisprognosen ein./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
85,01 €		 Abst. Kursziel*:
5,87%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
85,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,35%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:16 TotalEnergies Buy UBS AG
08:01 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
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