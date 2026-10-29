TotalEnergies Aktie
Marktkap. 186,69 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
AI Analyse
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Totalenergies von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem dritten Quartal seine Schätzungen für den Ölkonzer. Er bezog dabei auch seine aktuellen Ölpreisprognosen ein./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
85,01 €
|Abst. Kursziel*:
5,87%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
85,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,35%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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