RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 85,43 EUR 1,28 EUR 1,52% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Totalenergies von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem dritten Quartal seine Schätzungen für den Ölkonzer. Er bezog dabei auch seine aktuellen Ölpreisprognosen ein./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 15:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE