RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

09:41 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das gleichzeitig integrierte wie diversifizierte Geschäftsmodell des Öl- und Gaskonzerns habe sich auch 2026 als wertvoll herausgestellt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das Fördergeschäft die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Konflikten im Nahen Osten kompensieren können./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:50 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE