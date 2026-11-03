TotalEnergies Aktie
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Marktkap. 184,5 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
AI Analyse
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das gleichzeitig integrierte wie diversifizierte Geschäftsmodell des Öl- und Gaskonzerns habe sich auch 2026 als wertvoll herausgestellt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das Fördergeschäft die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Konflikten im Nahen Osten kompensieren können./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
83,16 €
|Abst. Kursziel*:
8,23%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
83,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,08%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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