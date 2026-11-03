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UBS AG

Schaeffler Neutral

12:51 Uhr
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach detaillierten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Autozulieferers und Industriekonzerns habe den vorab veröffentlichten Zahlen entsprochen und die Ziele seien beibehalten worden, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv seien die weiteren angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
8,10 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,54 €		 Abst. Kursziel*:
46,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,86%
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

12:51 Schaeffler Neutral UBS AG
11:51 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
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