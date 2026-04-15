UBS AG

Schaeffler Sell

11:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Die Ebit-Marge sei die entscheidende positive Nachricht, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Mittwoch nach den letzten Signalen des Industriekonzerns und Autozulieferers vor dem Quartalsbericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG