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Symbol SCAFF

UBS AG

Schaeffler Sell

11:16 Uhr
Schaeffler Sell
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Die Ebit-Marge sei die entscheidende positive Nachricht, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Mittwoch nach den letzten Signalen des Industriekonzerns und Autozulieferers vor dem Quartalsbericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Sell

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
7,10 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
8,18 €		 Abst. Kursziel*:
-13,20%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
8,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,20%
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

11:16 Schaeffler Sell UBS AG
10:36 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Schaeffler Sell UBS AG
30.03.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
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