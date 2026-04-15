Schaeffler Aktie
Marktkap. 7,33 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Die Ebit-Marge sei die entscheidende positive Nachricht, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Mittwoch nach den letzten Signalen des Industriekonzerns und Autozulieferers vor dem Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Sell
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
7,10 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
8,18 €
|Abst. Kursziel*:
-13,20%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
8,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,20%
|
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,76 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
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