Deutsche Bank AG

Schaeffler Hold

09:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 9,20 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Auto- und Industriezulieferers auf 2026 habe die Markterwartungen recht deutlich verfehlt./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET

