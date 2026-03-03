Schaeffler Aktie
Marktkap. 9,52 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 9,20 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Auto- und Industriezulieferers auf 2026 habe die Markterwartungen recht deutlich verfehlt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,02 €
|Abst. Kursziel*:
6,05%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|09:31
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Schaeffler Buy
|Citigroup Corp.
|29.01.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|21.03.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09:31
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.