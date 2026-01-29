DAX 24.458 +0,6%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.281 -2,0%Euro 1,1931 -0,3%Öl 70,34 -0,7%Gold 5.125 -4,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Apple 865985 adidas A1EWWW Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals
RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schaeffler Aktie

Kaufen
Verkaufen
Schaeffler Aktien-Sparplan
10,06 EUR -0,29 EUR -2,80 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,58 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHA010

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHA0100

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCAFF

UBS AG

Schaeffler Neutral

11:21 Uhr
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
10,06 EUR -0,29 EUR -2,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Die Vorab-Aussagen des Autozulieferers zum Schlussquartal und Jahr 2025 seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Juan Perez-Carrascosa in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die Signale für 2026 verstärkten indes die Abwärtsrisiken für die Konsensschätzungen./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,45 €		 Abst. Kursziel*:
-40,67%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
10,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-38,37%
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

11:21 Schaeffler Neutral UBS AG
10:36 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
10:06 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Schaeffler Buy Citigroup Corp.
29.01.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

finanzen.net Führungskraft fährt Schaeffler-Position im Depot zurück
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu
finanzen.net Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit roter Tendenz
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schaeffler auf 'Buy' - Ziel 12,60 Euro
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert schlussendlich
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, Verkauf
finanzen.net Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Andreas Schick, sell
EQS Group EQS-News: Schaeffler and Humanoid enter strategic technology partnership
EQS Group EQS-News: Schaeffler shows motion technology portfolio for the industry of the future
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, buy
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Sascha Zaps, sell
RSS Feed
Schaeffler AG zu myNews hinzufügen