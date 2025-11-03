Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,64 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die solide Entwicklung der Margen und Barmittelzuflüsse zeuge von Erfolgen der Effizienzmaßnahmen und vermutlich auch den Fortschritten in der Integration von Vitesco Technologies, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag. Nach ihrem guten Lauf hätten es die Aktien schwer, die Aussichten insbesondere durch humanoide Roboter blieben aber eine Stütze./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Buy
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,80 €
|Abst. Kursziel*:
17,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,61%
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
