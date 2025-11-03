Warburg Research

Schaeffler Buy

10:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die solide Entwicklung der Margen und Barmittelzuflüsse zeuge von Erfolgen der Effizienzmaßnahmen und vermutlich auch den Fortschritten in der Integration von Vitesco Technologies, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag. Nach ihrem guten Lauf hätten es die Aktien schwer, die Aussichten insbesondere durch humanoide Roboter blieben aber eine Stütze./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

