DAX schwächelt leicht -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus?
Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025
Schaeffler Aktie

9,50 EUR +0,17 EUR +1,82 %
STU
Marktkap. 8,65 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN SHA010

ISIN DE000SHA0100

Symbol SCAFF

UBS AG

Schaeffler Neutral

12:06 Uhr
Schaeffler Neutral
Schaeffler AG
9,50 EUR 0,17 EUR 1,82%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,40 €		 Abst. Kursziel*:
-34,08%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-34,70%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

12:06 Schaeffler Neutral UBS AG
07.01.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Schaeffler AG

dpa-afx Strategische Partnerschaft Schaeffler-Aktie höher: Schaeffler setzt stark humanoide Robotertechnologie Schaeffler-Aktie höher: Schaeffler setzt stark humanoide Robotertechnologie
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX mittags im Minus
EQS Group EQS-News: Schaeffler und Humanoid schließen strategische Technologiepartnerschaft
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Ende des Montagshandels freundlich
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen SDAX steigen
finanzen.net SDAX aktuell: So performt der SDAX mittags
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: Schaeffler and Humanoid enter strategic technology partnership
EQS Group EQS-News: Schaeffler shows motion technology portfolio for the industry of the future
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Schaeffler AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, buy
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Sascha Zaps, sell
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Matthias Zink, buy
