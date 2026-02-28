Schneider Electric Aktie
Marktkap. 155,57 Mrd. EURKGV 31,72
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 285 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin begründete das höhere Kursziel am Freitag mit Zuversicht hinsichtlich der Profitabilität. Diese basiere wiederum auf starken Preisen und den internen Verbesserungsmaßnahmen des Industriegüterkonzerns./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
310,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
268,30 €
|Abst. Kursziel*:
15,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
268,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,54%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
292,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|12:26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
