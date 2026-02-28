DAX 24.783 -2,0%ESt50 6.007 -2,1%MSCI World 4.535 -0,5%Top 10 Crypto 8,5575 +4,0%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.403 +1,0%Euro 1,1731 -0,4%Öl 78,53 +8,3%Gold 5.393 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX tiefrot unter 25.000 -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
268,30 EUR -6,70 EUR -2,44 %
STU
243,75 CHF -7,24 CHF -2,88 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 155,57 Mrd. EUR

KGV 31,72
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

UBS AG

Schneider Electric Buy

12:26 Uhr
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
268,30 EUR -6,70 EUR -2,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 285 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin begründete das höhere Kursziel am Freitag mit Zuversicht hinsichtlich der Profitabilität. Diese basiere wiederum auf starken Preisen und den internen Verbesserungsmaßnahmen des Industriegüterkonzerns./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 19:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
268,30 €		 Abst. Kursziel*:
15,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
268,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,54%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
292,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

12:26 Schneider Electric Buy UBS AG
27.02.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
27.02.26 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
26.02.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net Unter der Lupe Wie Experten die Schneider Electric-Aktie im Februar einstuften Wie Experten die Schneider Electric-Aktie im Februar einstuften
TraderFox Atom, KI und Beton: Die stillen Gewinner des Infrastruktur-Superzyklus 2026!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Schneider Electric auf 325 Euro - 'OW'
dpa-afx Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren
TraderFox Schneider Electric: Der Data Center-Boom sowie drei Megatrends sorgen für Optimismus bis 2030!
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schneider Electric-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schneider Electric-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Schneider Electric/
Business Times Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
Business Times Schneider Electric looks to digitalisation, new partners to tackle rapid electrification
PR Newswire Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform to Help Utilities Modernize and Address Energy Costs
PR Newswire Schneider Electric Opens New Energy Manufacturing Facility in Middle Tennessee
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen