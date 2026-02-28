DAX 24.599 -2,7%ESt50 5.976 -2,6%MSCI World 4.512 -1,0%Top 10 Crypto 8,5050 +3,4%Nas 22.530 -0,6%Bitcoin 55.908 +0,1%Euro 1,1716 -0,5%Öl 78,94 +8,9%Gold 5.331 +1,0%
Symrise Aktie

75,76 EUR -1,02 EUR -1,33 %
STU
Marktkap. 10,84 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Symrise AG
75,76 EUR -1,02 EUR -1,33%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte am 4. März ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent für das vergangene Quartal berichten, schrieb Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Für 2026 könnte Symrise ein organisches Wachstum von drei bis fünf Prozent in Aussicht stellen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise Equal Weight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
76,28 €		 Abst. Kursziel*:
10,12%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
75,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,88%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

