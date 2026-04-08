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Symbol SCAFF

UBS AG

Schaeffler Sell

09:06 Uhr
Schaeffler Sell
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
7,51 EUR -0,26 EUR -3,35%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für Schaeffler bleibt er aber vorsichtig. Die mittelfristigen Ziele seien sehr ambitioniert. Er zieht unter den Zulieferern Aumovio vor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Sell

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
7,10 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
7,62 €		 Abst. Kursziel*:
-6,82%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
7,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,46%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

09:06 Schaeffler Sell UBS AG
30.03.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.03.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
09.03.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
04.03.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
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