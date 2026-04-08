Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,73 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für Schaeffler bleibt er aber vorsichtig. Die mittelfristigen Ziele seien sehr ambitioniert. Er zieht unter den Zulieferern Aumovio vor./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Sell
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
7,10 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
7,62 €
|Abst. Kursziel*:
-6,82%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
7,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,46%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|09:06
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|30.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|30.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|02.07.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|30.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG