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UBS AG

AUMOVIO Buy

09:11 Uhr
AUMOVIO Buy
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AUMOVIO
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Bei den Zulieferern stimmten ihn gedämpfte Volumina und höhere Herstellungskosten weiter vorsichtig. Er bevorzugt hier Aumovio aufgrund des Verbesserungspotenzials aus eigener Kraft, einer guten Barmittelentwicklung und der niedrigen Bewertung./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Buy

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,20 €		 Abst. Kursziel*:
42,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,84%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUMOVIO

09:11 AUMOVIO Buy UBS AG
01.04.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
01.04.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
30.03.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
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