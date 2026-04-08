DAX 23.789 -1,2%ESt50 5.862 -0,9%MSCI World 4.448 -0,2%Top 10 Crypto 9,2585 -1,2%Nas 22.635 +2,8%Bitcoin 61.255 +0,4%Euro 1,1675 +0,1%Öl 97,79 +1,1%Gold 4.727 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, SAP, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI, Palantir im Fokus
Top News
Überraschende Dow-Aktie schlägt NVIDIA: Dieser Industriekonzern liefert doppelte Rendite Überraschende Dow-Aktie schlägt NVIDIA: Dieser Industriekonzern liefert doppelte Rendite
Waffenruhe auf der Kippe: DAX fällt unter 24.000-Punkte-Marke - Sentiment-Analyse: Private DAX-Anleger vorsichtiger Waffenruhe auf der Kippe: DAX fällt unter 24.000-Punkte-Marke - Sentiment-Analyse: Private DAX-Anleger vorsichtiger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
UBS Aktien-Sparplan
34,89 EUR -0,49 EUR -1,38 %
STU
40,64 USD +1,06 USD +2,68 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 104,35 Mrd. EUR

KGV 18,06 Div. Rendite 2,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DFH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0244767585

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UBS

Deutsche Bank AG

UBS Buy

11:51 Uhr
UBS Buy
Aktie in diesem Artikel
UBS
34,89 EUR -0,49 EUR -1,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. In diesem Monat dürfte es mehr regulatorische Klarheit geben über die Schweizer "Too Big To Fail"-Reformen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Derweil blieben seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der UBS weitgehend stabil, womit er der Balance zwischen sinkenden Schätzungen für die weltweite Vermögensverwaltung und höheren Schätzungen für das Investmentbank-Geschäft Ausdruck verleihe. Die Bewertung bleibe attraktiv - und die Gesamtrendite überzeugend./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
39,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,83 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

11:51 UBS Buy Deutsche Bank AG
09:21 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 UBS Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Optimismus in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind
finanzen.net SPI aktuell: SPI klettert schlussendlich
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI bewegt sich nachmittags im Plus
finanzen.net Optimismus in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittwochnachmittag
finanzen.net Aufschläge in Zürich: Gewinne im SPI
Business Times TPG taps Maybank, UBS to explore Asia OneHealthcare sale or IPO: sources
Benzinga UBS Finds Liquidity In Private Markets With Insured Debt Play
Cointelegraph UBS partners with five banks for Swiss franc stablecoin sandbox
Benzinga Gold&#39;s 17% Slide Could Be The Best Buying Opportunity Of 2026 - UBS Says $6,200 Is Next
Zacks UBS Stock Rallies 6.5% on Signal of Softer Swiss Capital Requirements
Zacks UBS Stock Rallies 6.5% on Signal of Softer Swiss Capital Requirements
MarketWatch Here are 12 top tech-themed stock picks from UBS analysts
MarketWatch Gold’s bull run faces hurdles but finish line is not necessarily in view, according to UBS strategist
RSS Feed
UBS zu myNews hinzufügen