Volvo (B) Aktie

29,12 EUR -1,59 EUR -5,18 %
STU
26,89 CHF +2,48 CHF +10,14 %
BRX
Marktkap. 57,77 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

UBS AG

Volvo AB (B) Buy

11:56 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Volvo AB (B)
29,12 EUR -1,59 EUR -5,18%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo vor Zahlen zum ersten Quartal von 380 auf 385 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen für den Lkw-Bauer lägen insgesamt in etwa im Rahmen der durchschnittlichen Analystenerwartungen, schrieb Hemal Bhundia am Mittwoch in seiner Vorschau. Der Experte erhöhte seine Umsatzprognose für 2026, da er nun mit einem schwächeren Gegenwind von der Währungsseite rechnet./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
385,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
332,60 SEK		 Abst. Kursziel*:
15,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
347,00 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

01.04.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Volvo (B) Buy UBS AG
31.03.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
